Lyon : une infirmière soupçonnée d’avoir escroqué 400 000 euros à la CPAM

Une infirmière libérale a été arrêtée en début de semaine pour avoir escroqué la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) de Lyon de 400 000 euros depuis cinq ans.

Selon le journal Le Progrès, une infirmière libérale de 41 ans travaillant dans le 8e arrondissement de Lyon est soupçonnée d'avoir surfacturé des actes et facturé des actes fictifs pour un montant de plus de 400 000 euros depuis cinq ans. Elle a été placée en garde à vue au début de la semaine. Selon le quotidien, en garde à vue, elle a partiellement reconnu les faits et les a justifiés par des “erreurs matérielles”.