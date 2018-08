Lyon : un quadragénaire menace de faire brûler les urgences

Visiblement ivre, un homme d’une quarantaine d’années a menacé le personnel de l’hôpital de la Croix-Rousse de faire brûler les urgences, muni d’une bouteille d’essence et d’un briquet.

Une belle angoisse matinale pour les urgentistes de l’hôpital de la Croix-Rousse. Le dimanche 12 août vers 8 heures du matin, un individu a crié “Je vais vous cramer” dans le hall des urgences, muni d’un briquet et d’une bouteille en plastique remplie d’essence, relate Le Progrès. Une fois maîtrisé par le personnel de sécurité, le quadragénaire a été pris en charge par les services de police. L’homme était déjà connu pour ses antécédents judiciaires et avait effectué deux séjours en psychiatrie. En comparution immédiate ce mardi, il a reconnu devant le tribunal avoir un problème avec l’alcool, toujours selon le quotidien régional. Tenant compte de sa situation, le parquet a mis en place une contrainte pénale de trois ans, qui prévoit un ensemble d’obligations et d’interdictions ainsi qu'un volet médico-social.