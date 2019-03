Lyon : un humanitaire condamné pour recours à la prostitution de mineurs

L'homme de 47 ans cherchait des mineurs sur les réseaux sociaux. Il a été condamné à un an de prison et dix ans d'interdiction professionnelle en rapport avec des mineurs.

Un homme de 47 ans a été condamné cette semaine à un an de prison avec sursis pour avoir fait appel aux services de prostitués mineurs, rapporte Le Progrès. Cet ancien dirigeant d'un organisme humanitaire avait été retrouvé avec des photos de mineurs dénudés sur son compte Facebook. Selon le quotidien, en poste en Afrique du nord et au Moyen-Orient le quadragénaire cherchait les faveurs sexuelles de jeunes gens. Le suspect a nié les faits durant le procès indiquant que les relations sexuelles étaient consenties. En plus de son année de sursis, il a été condamné à dix ans d'interdiction professionnelle en rapport avec des mineurs et à l'inscription au fichier des délinquants sexuels. Il a fait appel.