L'homme de 26 ans a été écroué pour s'être frotté et avoir touché les fesses d'une femme dans le métro au niveau de la station Perrache à Lyon.

Le jeudi 30 mai dernier, un homme sans domicile fixe de 26 ans a été arrêté à Lyon. Vers 23h30, il s'était frotté contre une usagère et lui avait touché les fesses. Il a été arrêté sur place et placé en garde à vue. Durant son interrogatoire, il a nié les faits. Il a depuis été présenté au parquet ce samedi et écroué en attente de comparution.