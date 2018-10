Lyon : un faux policier aurait commis des agressions sexuelles

Une enquête pour viol et tentatives de viol, impliquant un homme se faisant passer pour un policier, est actuellement en cours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les policiers cherchent d'éventuelles victimes.

Entre 2002 et début 2018, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, un homme se serait fait passer pour un policier pour commettre des agressions sexuelles, selon Le Progrès. Son mode opératoire serait toujours le même pour cet homme lyonnais âgé de 35 ans : il abordait des adolescentes en expliquant être un policier en civil. Présentant une fausse carte tricolore, il procédait parfois à des contrôles d'identité. Ils auraient aussi tenté d'attirer les jeunes femmes dans des endroits où il ne pouvait pas être vu. L'individu a été placé en détention provisoire et la brigade de protection de la famille cherche d'éventuelles victimes dans la région, notamment le Rhône, l'Ain et l'Isère. Les femmes qui auraient vécu un scénario similaire sont invitées à contacter les policiers au 04 72 82 16 60, du lundi au vendredi du 8h à 12h et de 14h à 18h.