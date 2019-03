Lyon : surpris en plein action, l'un des voleurs frappe un policier

Deux individus ont été surpris en train de fouiller des voitures à Lyon. Lors de l'interpellation, l'un d'eux a frappé un policier.

Dans la nuit du 2 mars, les policiers surprennent deux individus en train de fouiller des voitures en station à Lyon, rue Saint-Georges et quai Fulchiron, dans le 5e arrondissement. Dans personnes sont alors interpellées : un jeune homme de 24, originaire de Cournon d'Auvergne, connu pour 8 antécédents judiciaires, et d'un mineur de 17 ans (5 antécédents judiciaires). Ils étaient porteur de plusieurs documents et objets dont ils n'ont pus justifier la provenance.

Lors de son arrestation, le mineur s'est rebellé, portant un coup de poing à l'un des policiers. Les deux hommes ont nié les vols et le recel, mais ont reconnu la rébellion. Le majeur a été présenté au parquet et écroué, le mineur laissé libre avec une convocation en justice pour l’automne 2019.