Lyon : ils brûlent leur voiture et sont arrêtés par la vidéo d'un témoin

Deux hommes ont incendié le véhicule qu'il avait volé après avoir causé un accident ce jeudi à Lyon.

Jeudi à 01h35, cours Albert Thomas, un Lyonnais de 19 ans (9 antécédents) et un autre de 18 ans (2 antécédents) ont été interpellés. Un peu plus tôt, ces derniers circulaient à bord d’une voiture volée, conduite par le plus jeune et venaient de percuter deux véhicules en stationnement. Pour camoufler l'accident, le duo incendiait la voiture qu’il occupait avant de prendre la fuite. Les faits étaient filmés par un témoin, ce qui a permis leur interpellation. Une perquisition du domicile permettait la découverte de téléphones portables signalés volés. Les mis en cause ont reconnu les faits et vont être présentés au parquet ce vendredi.