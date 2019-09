Lyon : il menace un banquier avec un couteau pour un retrait

Un homme de 27 ans a menacé le directeur adjoint d'une banque avec un couteau avant de s'en prendre aux policiers après sa garde à vue.

Le 29 août dernier, boulevard du 11 novembre 1918, un Villeurbannais de 27 ans a été interpellé. Le 14 août dernier en milieu d'après-midi, il s'était présenté dans une agence bancaire pour retirer de l’argent sur le compte de sa mère sans avoir de procuration. Les employés de la banque ont alors refusé de lui donner l'argent qu'il souhaitait. Le suspect a alors menacé le directeur adjoint avec un couteau avant de repartir sans argent.

En garde à vue, il a reconnu partiellement les faits, mais a refusé de monter dans le fourgon cellulaire qui devait le conduire au TGI et a agressé trois policiers en les blessant tous les trois (2 jours d’ITT pour l’un d’eux et 5 ITT pour les deux autres). Il a été présenté au parquet le 31 août et écroué en attendant son procès.