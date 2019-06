Lyon : enlevées à Perrache, deux femmes violées dans le Beaujolais

Dimanche dernier, deux femmes de 25 ans ont été élevées dans le quartier de Perrache à Lyon puis séquestrées et violées dans un appartement de Belleville-en-Beaujolais.

Selon le journal Le Progrès, deux femmes de 25 ans ont été enlevées dimanche soir près de la gare Perrache à Lyon par un homme de 26 ans, rapporte Le Progrès. Elles auraient ensuite été séquestrées et violées dans un appartement situé dans le quartier de la piscine à Belleville-en-Beaujolais. Selon le quotidien régional, l’une des deux victimes a pu donner l’alerte vers 4h du matin par téléphone, via un intermédiaire après que les deux femmes se soient échappées par la fenêtre de l'appartement. La compagnie de gendarmerie de Belleville et une cellule de l'identification criminelle sont arrivées sur place le lundi matin pour faire les premières constatations. Le principal suspect a été interpellé ce lundi dans la région lyonnaise, écrivent nos confrères. Mercredi, il a été présenté à un juge d’instruction pour enlèvement, séquestration et viol.