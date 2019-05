Lyon : deux hommes arrêtés en train de fouiller des voitures

Deux jeunes de 16 et 17 ans ont été arrêtés vendredi alors qu'il venait de briser les vitres de véhicules pour fouiller les habitacles.

Vendredi dernier vers 3h du matin, des policiers accompagnés d'un chien ont interpellé en flagrant délit deux jeunes hommes SDF âgés de 16 et 17 ans. Ils venaient de dégrader de véhicules en stationnement quai Jean Moulin en brisant les vitres avant de fouiller l’intégralité de l’habitacle. Placés en garde à vue, ils reconnaissaient les faits. Le plus jeune des deux était sous contrôle judiciaire et avait interdiction de paraître sur Lyon. Il a été présenté au Parquet le 25 mai et laissé libre avec ouverture d’information tandis que le second a reçu une Convocation par un Officier de police judiciaire (COPJ) pour le 10 décembre prochain.