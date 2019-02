Lyon : après un accident, il frappe à coups de poing l'autre conducteur

Un homme de 28 ans a été arrêté vendredi dernier pour avoir frappé à coup de poing le conducteur d'un véhicule avec lequel il venait d'avoir un accident.

Un Lyonnais de 28 ans a été arrêté vendredi dernier en soirée rue des Frères Lumière. L'homme au casier judiciaire déjà bien chargé (41 antécédents) venait d'avoir un accident de la route avec un autre véhicule. Il s'est alors approché de l'autre conducteur et l’a frappé à coup de poing au visage, alors qu’il portait des gants de moto à coque, puis a brisé une vitre et le pare-brise du véhicule de la victime. En garde à vue, l'agresseur a reconnu les faits et a été présent au parquet ce dimanche. Il a été laissé libre avec convocation par procès-verbal le 10 mai prochain pour “violences aggravées et dégradations volontaires” . De son côté, la victime a reçu 4 jours d'ITT.