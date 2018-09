Lyon 5e : un policier utilise son arme pour stopper un véhicule

Deux hommes ont essayé de fuir la police après avoir dérobé une voiture dans le 5e arrondissement de Lyon. Dans leur cavale ils ont essayé de renverser un motard obligeant ce dernier à tirer avec son arme à feu.

Un Vaudais de 21 ans (10 antécédents judiciaires) et un second de 42 ans (9 antécédents judiciaires) ont été interpellés vendredi dernier à 02h15, rue Louis Blériot à Vaulx-en-Velin. Sur l’avenue de Ménival dans le 5e arrondissement de Lyon, ils venaient de tenter de dérober un véhicule de marque Citroen. Ils prenaient la fuite avec ce dernier et refusaient d'obtempérer aux injonctions de plusieurs équipages de l'agglomération qui faisaient usage à deux reprises du dispositif “DIVA” (dispositif d'interception des véhicules automobiles), une barre en plastique de 90 cm de long qui libère des pointes pour dégonfler progressivement les pneus sans les éclater pour éviter l'accident. Dans leur fuite, les deux suspects tentaient de percuter volontairement un motard obligeant ce dernier à utiliser son arme administrative (pas de blessé). Après leur arrestation, les deux hommes ont nié toute implication dans la tentative de vol. Concernant le refus d'obtempérer et les violences volontaires avec arme par destination, le conducteur du véhicule de 42 ans a partiellement reconnu les faits. Ils ont été présentés au parquet ce samedi et écroués en attente de comparution aujourd'hui pour “tentative de vol en réunion, refus d'obtempérer et violences volontaires avec arme par destination sur agent de la force publique”.