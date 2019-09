Lyon 5e : il tente de voler une voiture puis emboutit deux véhicules

Pris en flagrant délit dans une voiture volée dans le 5e arrondissement, un homme de 47 ans a percuté d'autres véhicules dans sa fuite.

Dimanche vers 23h, un Villeurbannais de 47 ans bien connu des services de police (47 antécédents judiciaires), a été arrêté alors qu'il était en train d'essayer de pénétrer dans l'habitacle d'une voiture stationné quai Fulchrion dans le 5e arrondissement. À la vue des policiers, il tentait de prendre la fuite avant d’être rattrapé. Dans sa course, il a embouti deux véhicules, dont un immatriculé en Suisse. Le suspect a reconnu la dégradation d’un seul véhicule. Il a été jugé en comparution immédiate le 17 septembre et a été condamné à 10 mois de prison, dont 5 avec sursis, et mise à l’épreuve de 2 ans. Il n'a pas été emprisonné.