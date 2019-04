Loire : la statue d'une vierge décapitée à Marlhes

La statue de la vierge de Cartaire a été vandalisée dans la Loire.

Une statue d'une vierge a été cassée au niveau de la tête et de la poitrine rapporte Le Progrès. Cette vierge de Cartaire installée dans le village de Marlhes dans la Loire aurait été décapitée volontairement dans la semaine, assure le quotidien. Cette statue était pourtant en fonte et constituée de renforts en métal. L'an passé, elle avait déjà été endommagée par un incendie dont on ne sait pas s'il était volontaire ou non.

Sur son compte Twitter, Laurent Wauquiez, le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, a déclaré “Combien faudra-t-il encore de profanations et d’actes anti-chrétiens pour que nous protégions enfin les églises de France ?”