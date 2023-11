L'avocat David Metaxas traité de "raclure" par un sénateur Reconquête : 10 000 € d'amende requis

Me David Metaxas. (@ Nathan Chaize)

Une amende de 10 000 € a été requise contre Stéphane Ravier, sénateur Reconquête ayant insulté de "raclure", l'avocat lyonnais David Metaxas.

Ce mardi, le parquet a requis une amende de 10 000 € à l'encontre du sénateur Reconquête des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier pour injure à l'encontre du médiatique avocat lyonnais David Metaxas, rapportent nos confrères du Progrès. La partie civile a quant à elle réclamé 15 000 € de dommages et intérêts.

Délibéré le 12 décembre

Le 20 janvier, Youcef Tebbal, client de Me David Metaxas, est condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour avoir renversé et traîné mortellement Axelle Dorier, le 19 juillet 2020. Le verdict fait l'effet d'une bombe, les réseaux identitaires et d'extrême-droite finissant d'instrumentaliser l'affaire, (comme ils l'ont fait depuis le 19 juillet 2020), pour fustiger une justice "laxiste", complice d'un "francocide".

Si plusieurs journalistes sont alors la cible d'insultes et de menaces, le conseil de Youcef Tebbal cristallise la haine. Au milieu du flots d'appels, courriers et messages reçus, celui de Stéphane Ravier réagissant aux déclarations de David Metaxas dans nos colonnes : "Y a-t-il pire raclure que cet avocat ?" Si le conseil a malheureusement l'habitude de recevoir des messages désagréables, le contexte particulier de cette vague de harcèlement l'a poussé à déposer plainte pour "montrer qu'il n'y a aucune impunité", expliquait-il dans nos colonnes en mai.

Le délibéré est attendu pour le 12 décembre.