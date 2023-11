JO d’hiver 2030 : la candidature des Alpes françaises a été présentée au CIO 

Le président du comité olympique français David Lappartient (à gauche), la présidente du comité paralympique français Marie-Amelie Le Fur et le président de la région Auvergne-Rhone-Alpes Laurent Wauquiez ont présenté mardi la candidature de la France pour les Jo d’hiver 2030 au CIO. (Photo de FRANCK FIFE / AFP)

La France, qui espère organiser les Jeux olympiques d’hiver en 2030, a présenté mardi la candidature des Alpes françaises au Comité international olympique (CIO). Un grand oral lors duquel la région Auvergne-Rhône-Alpes estime avoir "donné un bon match".

"Il y avait du stress, on avait vraiment l'impression de passer un examen mais on avait vraiment préparé. On a donné un bon match", déclarait Laurent Wauquiez mardi 21 novembre, au moment de revenir sur le grand oral passé par la France devant le Comité international olympique (CIO). Une réunion à laquelle participait l’élu LR en tant que président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui pourrait accueillir une grande partie des épreuves des Jeux olympiques d’hiver 2030, si la candidature des Alpes françaises est retenue.

Des partenaires de Paris 2024 "prêts à nous suivre"

Lors de cet oral auquel participait également Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique français, le champion olympique de biathlon, Martin Fourcade, la championne de ski paralympique Marie Boche, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, le président de la région PACA Renaud Muselier et surtout le président du comité olympique David Lappartient, la France "a répondu point par point à toutes les questions techniques, financières, qui ont pu être posées", a précisé ce dernier. Tout en restant vague, Laurent Wauquiez a assuré de son côté que sur le plan financier, "il y a des partenaires majeurs de Paris 2024 qui ont déjà dit qu'ils étaient prêts à nous suivre".

Pour l’heure, le coût de l’organisation de ces jeux olympiques n’a pas été dévoilé. Sans en donner le montant, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes assurait néanmoins début novembre, au moment du dépôt du dossier de candidature de la France, "vous n'avez jamais vu une candidature française qui a coûté aussi peu chère que la notre". À en croire Claudie Ternoy-Léger, élue EELV au conseil régional, le chiffre de 1,5 milliard d’euros aurait toutefois été avancé lors d’une commission Montagne, sans plus de détails. Pour l’organisation de ces Jeux, la France souhaite s’appuyer sur l’héritage d'Albertville afin de réaliser d'importantes économies. D’après Laurent Wauquiez, "95 % des infrastructures" seraient déjà existantes.

Prochaine étape le 29 novembre

La France, qui a face à elle la Suède et la Suisse, devrait être fixée sur son sort fin novembre, à l’occasion de la commission exécutive du CIO, qui se déroulera à Paris du 29 novembre au 1er décembre. D’après l’AFP, les noms du ou des candidats avec lesquels le CIO souhaite entrer en phase de dialogue pourraient être dévoilés le 29 novembre.