Tony Parker confirme sa volonté de racheter la LDLC Arena 

La LDLC Arena de Décines pourrait bien être rachetée par le propriétaire de l’Asvel, Tony Parker. Le rachat de la salle à l’OL Groupe serait en bonne voie.

Pas encore inaugurée, mais déjà en vente, la LDLC Arena de Décines, construite dans l’ombre du Groupama Stadium de l’Olympique lyonnais, attise la convoitise du président de l’Asvel, Tony Parker. Depuis l’annonce fin septembre du souhait du nouveau président de l'Olympique lyonnais, John Textor, de se séparer de cette salle dont la construction a coûté 141 millions d’euros, l’ancien meneur des Bleus ne cache pas son intérêt.

Lire aussi : Shaka Ponk, Foresti, Jonas Brothers, Sting … la programmation de la LDLC Arena dévoilée

Une opération "en bonne voie"

Dès le début du mois d’octobre, Tony Parker, qui est récemment revenu dans les petits papiers de l’OL, confiait à l’Équipe être entré en négociations avec l’OL Groupe pour racheter la totalité de cette salle de spectacle et de sports. Un mois et demi plus tard, la chose serait "en bonne voie", expliquait mardi à nos confrères du Progrès l’ancien joueur des San-Antonio Spurs.

Ce dernier souhaiterait créer un groupe d’actionnaire, parmi lesquels figurerait notamment Alexei Fedorychev, le président du leader de la Betclic Élite, l’AS Monaco, qui n’est autre que l’un des actionnaires de l’Asvel. Les modalités financières d’un éventuel rachat n’ont pour l’heure pas filtré, mais début octobre Tony Parker confiait à l’Équipe "si on rachète la LDLC Arena, il faut que ce soit un business qui tourne, et on sait très bien que ce sont les concerts qui font tourner ce genre de salle. On veut garder le même modèle que celui défini au début, à savoir treize matches d'Euroligue à l'Arena, quatre à l'Astroballe. Nos matches de Championnat se joueront à l'Astroballe, ainsi que les matches d'Euroligue de l'équipe féminine".

La LDLC Arena, qui peut accueillir 12 000 personnes par match et jusqu'à 16 000 spectateurs pour les concerts et spectacles doit être inaugurée ce jeudi soir. À cette occasion les joueurs de l’Asvel y affronteront le Bayern Munich en Euroligue.