L’agenda de Nordahl Lelandais va être croisé avec celui de deux disparus de la Drôme

Eric Foray (gauche) et son compagnon Régis Pique (DR)

Après celle concernant la disparition de Nelly Balmain, il y a quelques jours, le procureur de la République de Valence a décidé de relancer l’enquête sur la disparition d’Eric Foray. Les proches de ces deux disparus demandent que des vérifications soient faites, à l’aune de l’itinéraire de Nordahl Lelandais, qui pourrait avoir croisé leur route.

« Il va enfin y avoir une vraie enquête ». Très affecté par la disparition de son compagnon, en 2016, dans un petit village de la Drôme (voir notre carte des disparitions inquiétantes), Régis Pique a fondu en larme ce vendredi en apprenant que l’enquête allait être relancée. L’avocat du couple, Me Bernard Boulloud avait mis une forte pression publique pour que la disparition d’Eric Foray soit croisée avec les informations concernant le parcours de Nordahl Lelandais ces dernières années. Le procureur de la République de Valence a accédé à sa demande ce vendredi.

« Nous ne voulons pas tout mettre sur le dos de Nordahl Lelandais, mais j’espère enfin que l’on aura une réponse », a expliqué Régis Pique à Lyon Capitale. La brigade locale en charge de l’enquête va recevoir l’aide des enquêteurs de la gendarmerie qui travaillent sur les affaires Maëlys et Noyer, que Nordahl Lelandais a reconnu avoir tué accidentellement. Un juge d’instruction a été nommé pour cette enquête. Un second supervisera quant à lui la reprise des recherches concernant la disparition de Nelly Balmain en 2011 (voir notre carte). L’enquête avait été rouverte il y a quelques jours. Comme cela avait été le cas pour la disparition d’Adrien Fiorello, dans la Loire, notamment.

L’ombre d’un doute

A la suite des révélations de Nordahl Lelandais dans les affaires Maëlys et Noyer, une vingtaine de familles de personnes disparues dans la région espèrent voir rebondir les enquêtes concernant leur proche. Certains de ces proches de disparus étaient d’ailleurs réunis à Lyon au début du mois de février. Ils peuvent demander des investigations complémentaires, si l’enquête est encore en cours, ou une demande de réouverture, si ce n’est pas le cas, auprès du procureur de la République concerné. En cas de réponse favorable, des vérifications sont effectuées à la lumière des éléments recueillis sur le parcours de Nordahl Lelandais. Mais “chacun reste détenteur de ses propres affaires, précisait récemment un procureur de la République de la région à Lyon Capitale. On ne va pas déplacer l’enquête sur Estelle Mouzin à Chambéry”.

“Chacune des juridictions poursuit l’enquête concernant son bout de dossier”, confirme Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. “Il n’y a pas de regroupement, en tout cas ce n’est pas à l’ordre du jour, rapporte ce procureur. Nous sommes seulement en lien avec Chambéry pour les vérifications.” “Rouvrir des enquêtes de cold cases, voire d’affaires gelées, au bord de la prescription, est assez habituel, explique Alain Bauer. Cela a été le cas dans l’affaire Dils.” “Sans accuser Lelandais, il s’agit de faire les vérifications”, pose Bernard Valézy, ex-flic aujourd’hui à la tête de l’Association de recherche de personnes disparues (ARPD) dans la région. Car, dans plusieurs affaires, “la proximité géographique et temporelle pose question”, selon Me Stéphane Decamp, avocat d’Adrien Mourialmé, disparu en juillet dernier.