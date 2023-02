Il y a quatre ans, un incendie emportait un mère et sa fille route de Vienne à Lyon

Il y a quatre ans jour pour jour, un incendie ôtait les vies d'une mère et sa fille dans un immeuble de la route de Vienne à Lyon.

Jeudi 14 février 2019, environ 1 000 personnes s'étaient réunies pour rendre hommage à Clara et sa fille Anna, décédées dans un incendie route de Vienne à Lyon. Ce jeudi 9 février 2023 marque les quatre ans de ce drame, dont les commanditaires présumés seront jugés à partir de lundi 20 février devant la cour d'assises du Rhône.

Incendie criminel

Le 9 février 2019, Clara enceinte de huit mois et demi, sa fille de 4 ans, Anna, et son compagnon, Julien, passent la soirée dans leur appartement, situé au dessus d'une boulangerie.

Aux alentours de 20 h 30, une explosion secoue l'immeuble, qui s'embrase. Clara et Anna, dans une chambre, prisonnières des flammes, trouvent la mort dans l'incendie. Julien, impuissant, parvient à fuir en sautant par la fenêtre.

Rapidement, la piste de l'acte criminel s'impose aux enquêteurs. Ils retrouvent notamment du kérosène dans la boulangerie, à l'origine de l'explosion. L'enquête révèlera qu'il s'agissait d'une tentative d'escroquerie à l'assurance.

Escroquerie à l'assurance

L'homme à l'origine de l'incendie, a été arrêté en juillet 2019 en Tunisie, pays dont il est originaire. Le 22 novembre 2022, il est condamné par la cour criminelle de Médenine à 15 ans de prison. Une décision dont les parties civiles et l'accusé ne se sont pas satisfait puisqu'ils ont décidé d'interjeter appel.

Selon les enquêteurs, l'homme aurait agi à la demande du propriétaire et du gérant de la boulangerie. Ces derniers ont été arrêtés en juillet 2019 et sont depuis en détention à Corbas et Villefranche-sur-Saône. Ils sont notamment accusés de "complicité de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné la mort" et "tentative d’escroquerie réalisée en bande organisée".

Le procès devant la cour d'assises du Rhône s'ouvrira lundi 20 février à Lyon. Le verdict est attendu le vendredi 24.

