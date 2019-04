Incarcéré à Nice, il avait également commis des cambriolages à Lyon en 2014. Son ADN avait été retrouvé.

L'ADN d'un homme, aujourd'hui âgé de 38 ans, a été retrouvé sur trois cambriolages commis à Lyon 5e et à Sainte-Foy-Lès-Lyon en 2014. Les policiers ont pu remonter jusqu'à lui. Il est actuellement incarcéré à Nice et a été interpellé ce lundi 8 avril. Extrait de la maison d'arrêt, l'homme a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et sera jugé début 2020.