Il cambriole une maison, oublie sa carte d’identité et porte plainte

En Savoie, un cambrioleur a été surpris en pleine action. Prenant la fuite, il a oublié un sac avec sa pièce d'identité et a porté plainte pour vol au commissariat. L'homme a été envoyé au centre de rétention administratif de Lyon.

Contrairement aux apparences, l'histoire qui suit n'est pas tirée d'un film des frères Coen. Selon le Dauphiné, À Jacob-Bellecombette, en Savoie, un individu était en train de cambrioler une maison quand il a été interrompu par le fils de sa victime. L'homme prend la fuite, mais oublie un sac qui contient sa pièce d'identité. Il décide de se rendre au commissariat de police de Chambéry, non pas pour avouer les faits, mais porter plainte pour le vol de son sac et de sa pièce d'identité. Le fils de la victime l'ayant identifié, l'individu de nationalité roumaine a été arrêté et placé en garde à vue. Il a été envoyé au centre de rétention administratif de Lyon, avant de passer devant le tribunal correctionnel.