Détention provisoire prolongée pour Nordahl Lelandais

Un an après l'enlèvement de la petite Maëlys à Pont-de-Beauvoisin, Nordahl Lelandais a vu sa détention provisoire renouvelée pour six mois supplémentaires.

Le parquet de Grenoble a décidé de prolonger la détention provisoire de Nordahl Lelandais, rapporte Le Dauphiné Libéré. Ce dernier a été extrait de sa cellule de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) et présenté devant le juge des libertés et de la détention. Le magistrat a alors déclaré le renouvellement du mandat de dépôt de Lelandais pour six mois. L'ancien maître-chien de 35 ans est mis en examen dans trois affaires : l'assassinat du caporal Arthur Noyer, l'enlèvement et l'assassinat de la petite Maëlys et une agression sexuelle sur une de ses cousines, âgée de 6 ans. Cela fait un an que Maëlys de Ajauro a disparu lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Le 14 février, l'un des principaux suspects de l'affaire, Nordahl Lelandais, passe aux aveux : il raconte aux enquêteurs avoir fait monter la petite fille dans sa voiture et lui avoir donné une gifle mortelle. Il avoue le même jour le meurtre du caporal Arthur Noyer, qu'il qualifie d' « involontaire ». Une marche blanche est organisée ce lundi 27 août à Pont-de-Beauvoisin, en hommage à Maëlys.