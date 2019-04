Des voleurs de moto et de vélos arrêtés près de Lyon

Deux hommes âgés de 33 et 36 ans, originaires de l'agglomération lyonnaise, ont été arrêtés la semaine passée au volant d'un fourgon volé transportant une moto et 4 vélos volés.

Un Vénissian de 33 ans et un Lyonnais de 36 ans, déjà bien connus des services de police (34 et 37 antécédents judiciaires), ont été arrêtés jeudi 18 avril dernier à 00h50, rue du Péronnet à Vernaison. Ils étaient en train de circuler à bord d’un fourgon volé et refusaient d’obtempérer aux sommations de s’arrêter de la police causant au passage un accident de la circulation. L’utilitaire transportait une moto de marque Yamaha et 4 vélos volés. Les perquisitions aux domiciles des mis en cause n'ont pas permis de trouver d'autres véhicules. Placés en garde à vue, ils ont nié les faits. Ils ont été présentés au parquet et écroués en attente de comparution pour “refus d’obtempérer, recel de vol et délit de fuite”.