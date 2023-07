Placé en détention provisoire depuis mi-juin pour défaut de paiement de caution judiciaire, l'ex-chef de cabinet du maire de Saint-Etienne, Pierre Gautierri, a été libéré mardi 4 juillet.

Trois semaines après son interpellation et son incarcération provisoire, l'ex-chef de cabinet du maire de Saint-Etienne, Pierre Gautierri, a été libéré mardi 4 juillet. Mi-juin, il avait été conduit à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas pour "non respect de son contrôle judiciaire", après avoir omis de payer dans les délais la caution fixée suite à sa mise en examen le 6 avril dans l’affaire de chantage à la sextape qui secoue la mairie stéphanoise depuis un an.

Pierre Gautierri avait ainsi obligation de fournir un cautionnement de 80 000 €, 30 000 € à verser avant le 5 mai et 50 000 € avant le 30 novembre. Les magistrats lui avaient rappelé cette obligation le 11 mai dernier alors qu'il n'avait versé que 5 000 €. "Face à la persistance de la carence de l’intéressé", les magistrats instructeurs avaient alors saisi le juge des libertés et de la détention "en vue de la révocation de son contrôle judiciaire".

Contrôle judiciaire maintenu

Il a finalement été remis en liberté, la Cour d’appel de Lyon "car il n’est pas démontré qu’il entendait se soustraire au cautionnement", a précisé à l’AFP le parquet. Selon une source judiciaire citée par l‘agence de presse, son avocat a fait valoir qu'il avait "engagé des démarches concrètes afin de mettre en vente deux biens immobiliers dont il est co-propriétaire avec son épouse".

À noter que son contrôle judiciaire est maintenu. Celui-ci l’empêche notamment de s’entretenir avec les autres personnes impliquées dans l’affaire, dont le maire LR de Saint-Étienne Gaël Perdriau. Il reste également mis en examen des chefs de "chantage avec mise à exécution de la menace", "recel de bien obtenu à l’aide d’un détournement de fonds", "détournement de fonds publics par un dépositaire de l’autorité publique", "utilisation, conservation ou divulgation d’un document ou enregistrement portant sur des paroles ou images à caractère sexuel et obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée".