Le meurtrier présumé d'un employé du "Chamas Tacos" de Villeurbanne a été mis en examen et placé en détention annonce le parquet de Lyon.

Les faits s'étaient produits le 12 mai aux alentours de 3 h 30. Un homme armé d'un fusil et encagoulé s'était introduit dans le "Chamas Tacos" de l'avenue Roger-Salengro à Villeurbanne en exigeant de se faire remettre le contenu de la caisse. Un employé a alors tenté de s'interposer, le braqueur a fait feu à deux reprises, blessant gravement le salarié, mort des suites de ses blessures.

Déjà connu de la justice

Ce vendredi, le parquet de Lyon annonce que le principal suspect, qui avait dit sa volonté de se rendre en appelant l'avocat de la famille et le 18, a été déféré au parquet jeudi 18 mai dans le cadre d'une information judiciaire du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort. Il a été placé en détention conformément aux réquisitions du parquet.

L'homme de 23 ans est connu de la justice pour avoir été condamné en 2019 par le tribunal correctionnel de Colmar à six mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire pour vol avec violences et en 2020 à six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon pour des violences sur personne dépositaire de l'autorité publique.

Après l'arrestation de l'individu, Me David Metaxas, conseil des proches de la victime avait exprimé auprès de Lyon Capitale, "un grand soulagement pour la famille", expliquant qu'elle pourrait mettre "un nom sur l'auteur".

