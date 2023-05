Festival : en piste pour de nouvelles utopies !

Le 23 mai prochain, le coup d’envoi de la 6e édition du festival utoPistes sera donné. L’événement est dirigé en duo par Mathurin Bolze et Marion Floras et mélange allégrement les arts traditionnels du cirque au théâtre, à la danse et à la musique.

La manifestation est portée depuis ses débuts par la compagnie de Mathurin Bolze, MPTA (les mains les pieds et la tête aussi). Elle a depuis reçu le renfort de l’Association de Préfiguration de la Cité Internationale des Arts du Cirque : une cité, sans doute dotée d’un vaste chapiteau, qui sera bâtie en 2027 sur le site de Grand Parilly à Vénissieux.

Avec l’ambition de devenir un important pôle national dédié aux nouvelles disciplines circassiennes, axé sur la formation mais offrant aussi un nouvel espace de représentation.

En attendant, ce sont pas moins de dix-sept propositions artistiques qui sont attendues pour ce nouvel utoPistes, à petit prix ou gratuites pour sept d’entre elles (mais dans les deux cas, il est plus prudent de réserver).

Autant de spectacles et performances déroutants qui se dérouleront partout dans la métropole, et parfois “in situ” grâce aux nombreux partenariats dont bénéficie ce singulier festival.

Au théâtre de la Croix-Rousse, aux Subs, aux Célestins (partenaire historique de l’événement), au TNP, au théâtre du Point-du-Jour, à la Maison de la danse ou encore à l’École du cirque de Lyon puisque de nombreux élèves et enseignants de ce lieu de formation se sont impliqués dans le festival.

Un chapiteau sera même dressé au parc de Parilly pour accueillir différents projets, et notamment Johann Le Guillerm, figure majeure du cirque contemporain.

Dernière précision importante, la plupart des spectacles, voire l’intégralité, peuvent être vus par des enfants. UtoPistes est un festival familial.

Notre sélection

Les quatre points cardinaux sont trois : le nord et le sud

Une création conçue par Andrés Labarca avec sa compagnie fondée au Chili (son pays d’origine), Ni Desnudo Ni Bajando La Escalera, et Lola Étiève, jeune réalisatrice sonore formée à l’Ensatt. On y croise deux étranges personnages qui tentent d’habiter une maison en ruines, calcinée, remplie d’objets bizarres, mais étonnamment vivante !

Le 23 mai à La Mouche (Saint-Genis-Laval) ; les 25 et 26 mai au théâtre de la Croix-Rousse

Plateau émergent - Fraîchement éclos

Le Plateau émergent présenté par utoPistes est destiné à la découverte de créations en cours ou récentes portées par de jeunes artistes récemment sortis d’école comme le CNAC (Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne) ou le Lido (école supérieure des arts du cirque, située à Toulouse). Trois spectacles de format court sont proposés par trois jeunes compagnies. Ainsi C’est l’hiver, le ciel est bleu, spectacle de la compagnie La Diagonale du vide, mêle jonglage, acrobatie, corde lisse et… vie ordinaire.

Le 28 mai de 15 h 30 à 18 h 30 à la MJC Ménival

Terces

Une nouvelle création de Johann Le Guillerm. Soit une nouvelle entrée dans son univers à peu près indescriptible, manière de laboratoire d’objets et de machines où s’imbriquent le vivant et l’inerte. “Terces” signifie labourer une troisième fois. Lu à l’envers, cela donne “secret”. Il gardera les siens, mais ne ratez pas cette occasion de le voir évoluer, toujours mutique, autour de ses machines-sculptures fascinantes qu’il construit sous nos yeux, ébahis.

Du 30 mai au 4 juin au Chapiteau-Parc de Parilly, Vénissieux

La conf’… ou comment on est allé là-bas pour arriver ici ?

Dans les arts du cirque, il y a celui du clown. En la matière, Sylvain Decure et Mélinda Mouslim forment un sacré duo… clownesque. À travers une conférence décalée, entre absurde et cynisme, ils dressent le portrait paradoxal de l’homo sapiens… Ils nous invitent à l’excentricité, à penser autrement, de manière revigorante et drôle.

Le 31 mai et le 1er juin aux Subs

Au mauvais endroit au mauvais moment

Alice Barraud, acrobate voltigeuse, raconte ses rêves et son combat après avoir pris une balle dans le bras lors des attentats du 13 novembre 2015. Accompagnée au plateau de Raphaël de Pressigny, batteur de Feu ! Chatterton, elle nous conte l’histoire bouleversante d’une renaissance en corps et en musique.

Du 31 mai au 2 juin au théâtre de la Croix-Rousse

UtoPistes, festival de cirque(s), du 23 mai au 17 juin 2023, informations, réservations, programme complet sur festival-utopistes.fr et du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h au 06 15 94 44 67