1,2 kilo d’héroïne : prison ferme pour les dealers en famille

Cette semaine, nous rapportions le coup de filet opéré par la police de Lyon permettant de mettre la main sur 1,2 kilo d’héroïne. Deux cousins albanais viennent d'être condamnés à de la prison ferme.

Mercredi 12 septembre, nous rapportions cette affaire policière où les forces de l'ordre sont parvenues à mettre la main sur 1,28 kilo d'héroïne, 20 grammes de cocaïne et 2 6300 euros en liquide (lire ici). Deux individus habitants à Villeurbanne avaient été arrêtés et présentés au parquet. Selon le Progrès, ils ont été jugés en comparution immédiate mercredi à Lyon. Les deux cousins d'origine albanaise ont été qualifiés "de pourvoyeurs de mort" par le procureur et condamné à trois ans de prison pour l'homme de 31 ans, et deux ans de prison pour celui de 19 ans. Ils sont également définitivement interdits de territoire en France. Les deux cousins ont été incarcérés.