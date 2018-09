Lyon : la police tombe sur 1,2 kilo d’héroïne et le dealer qui va avec

Suite à un renseignement anonyme dénonçant un trafic de stupéfiants, les policiers de Lyon ont réalisé une perquisition menant à la découverte de 1,2 kilo d'héroïne.

Tout est parti d'une dénonciation anonyme indiquant la mise en place d'un trafic de stupéfiants par des individus d'origine albanaise à Lyon dans le 3e arrondissement. Un dispositif de surveillance est alors mis en place, permettant de constater une transaction de 2 grammes de cocaïne entre quatre personnes, un mineur de 17 ans, un homme de 31 ans de Fontaines-Saint-Martin, un Villeurbannais de 19 ans et un autre de 31 ans. Des perquisitions sont alors effectuées permettant de découvrir 1,28 kilo d'héroïne, 20 grammes de cocaïne et 2 6300 euros en liquide. L'homme de Fontaines a expliqué se fournir depuis un mois à Lyon, il devra suivre un stage sur les stupéfiants. Le mineur a été mis hors de cause. Enfin, le Villeurbannais de 31 ans a revendiqué la propriété des stupéfiants, a reconnu l'achat, la détention, le conditionnement et la vente. Celui de 19 ans déclare être logé chez le dealer et être étranger à tout trafic. Les deux hommes sont présentés au parquet ce 12 septembre.