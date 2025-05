Villeurbanne : nouvelle fusillade, un homme blessé par balles

Une fusillade a eu lieu ce vendredi après-midi dans le secteur de Grandclément à Villeurbanne (Rhône), selon Le Progrès. Un homme a été touché aux jambes.

Nouvelle fusillade à Villeurbanne. Ce vendredi 30 mai après-midi, aux alentours de 15 heures, des coups de feu ont éclaté dans le quartier Grandclément, rue Burais, non loin d'un point de deal connu de la police. Selon les informations de nos confrères du Progrès, la victime, légèrement blessée, aurait été touchée aux jambes.

Depuis plusieurs semaines, le quartier est régulièrement le théâtre de scènes de violences et de fusillades sur fond de règlement de comptes ou trafic de drogue. Le 24 mai dernier, au 8 rue Léon-Blum, trois jeunes, dont deux frères, avaient été visés par balles au niveau des membres inférieurs. Le lendemain, un jeune homme de 23 ans était abattu devant un bar des Buers, à Villeurbanne également. Et plusieurs fois aux mois de février, mars et avril, différents quartiers de Villeurbanne (Tonkin, Maisons-Neuves, Gratte-Ciel) ont été touchés par des scènes de violences, incluant des tirs par balles.

Les forces de l'ordre sont actuellement sur place pour retrouver les auteurs des coups de feu, et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'attaque.