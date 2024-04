La circulation devrait être difficile ce week-end sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Alors que se profile la deuxième semaine de vacances scolaires pour l'académie de Lyon, Bison futé prévoit quelques difficultés sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans le sens des départs comme dans le sens des retours.

Vendredi, la région reste placée en vert mais Bison futé conseille dans le sens des retours d'éviter l'A7 entre Marseille et Orange de 8 h à 18 h. Samedi, Bison futé place l'Auvergne-Rhône-Alpes en orange dans les deux sens de circulation. Du côté des départs, il est conseillé d'éviter l'A7 entre Lyon et Orange de 11 h à 17 h. Bison futé recommande d'éviter ce même axe dans le sens des retours entre 15 h et 18 h.

Enfin, aucune difficulté n'est signalée pour la journée de dimanche dans la région. Vigilance néanmoins si vous rejoignez l'Île-de-France, Bison futé conseille d'arriver avant 14 h.