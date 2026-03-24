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Illustration gendarmerie. (Lou Benoist / AFP)

Cinq membre de l'ultra-droite interpellés à Mornant pour des dégradations

  • par NC

    • Des membres de l'ultra-droite ont été interpellés au sud de Lyon mardi 24 mars.

    Cinq membres de la mouvance d'ultra-droite ont été interpellés à Mornant mardi 24 mars. Selon BFM, les individus étaient en train d'effectuer des tags lors de leur interpellation. On ne connaît pas la nature des tags, seules des dégradations leurs sont pour l'heure reprochées.

    Des perquisitions ont été menées au domicile des cinq individus, dans la foulée de leur interpellation. En fin d'année 2025, des tags néonazis et racistes avaient été découverts sur une fresque d'hommage à Joséphine Baker. Aucun lien n'a pour l'heure été établi entre ces individus et ce précédent.

    Trois hommes avaient été interpellés à l'époque des faits, ils doivent être jugés le 27 avril à Lyon.

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