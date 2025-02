Photo d’illustration police nationale. (Photo Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Une altercation a éclaté sur un parking d'Oullins-Pierre-Bénite, vendredi 31 janvier, dans la soirée. Deux personnes ont été blessées.

Une bagarre aurait éclaté vers 21 heures, vendredi 31 janvier, sur le parking du McDonald's, situé chemin du Barrage sur la commune d'Oullins-Pierre-Bénite.

Pour une raison encore inconnue, l'altercation aurait vite dérapé. L'un des individus aurait alors renversé volontairement un autre protagoniste.

Selon Le Progrès, de nombreux policiers nationaux et municipaux étaient sur place pour procéder aux interpellations et à l'identification des mis en cause. Les pompiers ont quant à eux emmené deux blessés légers vers l'hôpital de Lyon Sud.