Formation des étudiants : La quête de sens

Notre rapport au travail est-il vraiment en train de changer ? Rencontre avec des étudiants qui veulent redonner du sens à leur formation

Pourquoi fais-je ce que je fais ? À la défense de quelles valeurs vais-je consacrer mon temps de travail ? Pourquoi est-ce que je travaille ? Pour qui ? Depuis quelques années, la quête de sens est devenue essentielle dans la société, considérablement amplifiée par la crise sanitaire majeure du Covid-19, aux effets sociaux et économiques profonds et durables. Les enquêtes d’opinion le montrent : il y a, aujourd’hui, une volonté de donner davantage de sens à ce que l’on fait. Contrairement à une idée répandue, le travail tient encore une place importante. Ce qui a changé, c’est la valeur que nous lui donnons. Quand on sait qu’on passe un tiers de notre vie à travailler, trouver un emploi qui a du sens est essentiel : recherche d’une utilité, qui n’aille pas à l’encontre des valeurs qu’on porte et qu’on défend, et quête d’un épanouissement personnel. Cette aspiration est d’autant plus importante que nos sociétés traversent de grandes incertitudes.

D’ailleurs, la question du bien-être au travail est devenue le critère principal des jeunes lors de la recherche de leur futur employeur. Tout comme ils sont en quête de sens dans leur choix de carrière et leur formation.