Deux restauratrices veillent au témoignage inestimable du patrimoine textile de l’humanité depuis l’Égypte pharaonique jusqu’à nos jours. Les portes de ce sanctuaire nous ont été exceptionnellement ouvertes.

C’est un endroit qui ne paie pas de mine. On entre, par un portail en métal rouillé, dans une cour bétonnée sans âme, où deux arbustes orphelins s’efforcent d’égayer l’ensemble.

Une fois à l’intérieur, à l’étage de ce qui, d’extérieur, ressemble à une maison d’habitation, un long couloir blanchâtre, ambiance monacale, mène à une double porte. Derrière s’isole l’atelier de restauration et de conservation du musée des Tissus de Lyon et ses réserves, où est abritée la plus grande collection de tissus au monde. Deux millions et demi d’œuvres, témoins de 4500 ans d’histoire. Un trésor inestimable. Un véritable patrimoine textile de l’humanité.