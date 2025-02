Trains de nuits : 1 milliard d'euros investi, la Haute-Savoie oubliée ?

L’État vient de lancer un appel d’offres public à concurrence pour moderniser les trains de nuit en France.

Le marché consiste en la location de 180 nouvelles voitures couchettes, pour remplacer les actuelles rames Corail très anciennes, avec une option allant jusqu’à 340, comprenant 27 locomotives. Cela faisait près d'un siècle que l'Etat n'avait pas commandé de voitures couchettes, rapportent même Les Echos. En 2023, près d'un million de voyageurs ont emprunté ce mode de transport.

L’investissement, estimé à environ un milliard d’euros, vise à améliorer le matériel existant mais ne prévoit pas la création de nouvelles lignes ferroviaires, malgré une forte demande.

Une décision qui ne fait pourtant pas l’unanimité. Le collectif "Oui au train de nuit" a montré son mécontentement, regrettant que cette commande de l’Etat ne concerne pas les départements de Savoie et Haute-Savoie. Le collectif rappelle que le rapport officiel sur les TET (Trains d’Équilibre du Territoire) recommandait trois lignes saisonnières vers Paris, Bruxelles et Quimper depuis les Alpes du Nord. De nombreux élus soutiennent le retour du train de nuit Paris - Saint-Gervais - Bourg-Saint-Maurice, notamment en vue des Jeux Olympiques d’hiver 2030. Le collectif appelle également à maintenir la mobilisation, comme lors des actions menées en 2023 et 2024 à Annecy, Bourg-Saint-Maurice, Chambéry, Moûtiers et Cluses.