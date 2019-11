Une nuit Matrix à Lyon avec Speed Racer en bonus

En décembre, l'Institut Lumière consacrera une nuit entière aux sœurs Wachowski lors d'une nuit Matrix avec Speed Racer pour clôturer ce marathon.

Alors que le début du tournage du quatrième épisode est imminent, l’Institut Lumière propose une nuit "Matrix et les soeurs Wachowski" le samedi 14 décembre, à partir de 20 heures.

Seront ainsi projetés dans la salle de l'Institut : Matrix (1999), Matrix Reloaded (2003) et Matrix Revolutions (2003), mais aussi Speed Racer (2008) à 4h45, tel un bouquet final hypnotisant qui devrait avoir une saveur particulière en se mêlant à la fatigue et l'excitation.

Les trois Matrix de Lana et Lilly Wachowski n'ont pas pris une ride et restent toujours aussi passionnants à voir tandis que Speed Racer est un pur shoot d'adrénaline capable de retranscrire toute la folie et la liberté d'un film d'animation dans un long métrage en prises de vues réelles. Injustement boudé à sa sortie, il mérite une nouvelle chance sur écran géant.

Le pass quatre films est proposé à 17 euros, (15 euros pour les abonnés). La billetterie est disponible ici.