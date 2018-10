Un chanteur mais aussi un acteur : Charles Aznavour est mort

Le chanteur Charles Aznavour est mort ce 1er octobre. En 2017, à Lyon, le Festival Lumière avait rendu hommage à celui qui était aussi acteur.

Ce 1er octobre, la France pleure le chanteur Charles Aznavour, décédé à l'âge de 94 ans. Mais à Lyon, le monde du cinéma se souviendra également de l'acteur. En 2017, le festival Lumière avait rendu hommage à celui que l'on avait découvert devant la caméra de Jacques Daroy en 1936 dans La Guerre des gosses, puis chez Truffaut dans Tirez sur le pianiste, Chabrol avec Les Fantômes du chapelier, Un taxi pour Tobrouk de Denys de La Patellière ou bien encore en 1979 dans Le Tambour de Volker Schlöndorff, Palme d'or à Cannes. Sa chanson She introduisait et concluait également le film Coup de Foudre à Notting Hill avec Julia Roberts et Hugh Grant. Dans les années 2000, il s'était fait plus rare au cinéma, mais ses rôles dans plusieurs films cultes contribuaient à le faire découvrir à une nouvelle génération de cinéphile.