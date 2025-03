Transforme, le festival à ne pas rater aux Subs !

Hybrides, fantasques, provocantes, drôles et engagées… telles sont les propositions du festival Transforme aux Subs.

Créé avec quatre théâtres partenaires : le théâtre de la Cité internationale à Paris, la Comédie de Clermont-Ferrand, le théâtre national de Bretagne et les Subs, Transforme poursuit sa programmation de formes artistiques audacieuses.

Sans pouvoir tout citer, on ira voir Aurélia Lüscher dont le théâtre nourri d’investigation nous embarque – après qu’elle a effectué un stage dans une entreprise de pompes funèbres – dans une chambre mortuaire, questionnant avec humour la manière dont l’Occident s’occupe de ses dépouilles mortelles.

Le performeur et chorégraphe Steven Cohen nous invite dans l’intimité d’un boudoir qui recueille au travers d’objets hybrides ses souvenirs et conflits intérieurs mais aussi les traces que laissent sur le corps les sociétés oppressives. UMAA (Unité mobile d’action artistique) sera la structure gonflable créée sous la verrière par Cocky Eek à la demande de la chorégraphe Olivia Grandville qui y proposera durant une semaine ateliers, moments festifs et spectacles.

Également le performeur Théo Mercier qui avec Skinless met en scène la parade amoureuse d’un couple vêtu de latex dans un jardin d’Éden inversé – un paysage fait de détritus – où les corps transforment, par l’amour et la fusion charnelle, la performance en un manifeste sur la société de consommation qui détruit nos émotions et nos relations aux autres.

Festival Transforme – Du 12 mars au 4 avril aux Subs

Programme complet : les-subs.com