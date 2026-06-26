Culture
© Jean-Claude Carbonne

Nuits de Fourvière : Angelin Preljocaj sublime Le Lac des cygnes

  • par Martine Pullara

    • Après Les Nuits en 2013, Angelin Preljocaj revient à Fourvière avec Le Lac des cygnes de Tchaïkovski dans une version où il garde la trame amoureuse mais réinvente la gestuelle du ballet classique, transposant l’histoire de la princesse-cygne au cœur de problématiques actuelles tels l’abus de pouvoir et les enjeux écologiques. 

    Si Siegfried a une mère protectrice, il a, et c’est nouveau, un père industriel qui veut construire une usine au bord du lac des cygnes quitte à le polluer ou l’assécher. Confronté au refus de son fils tombé amoureux d’une créature venant de la nature, il fomentera un complot contre lui avec l’homme d’affaires Rothbart. Comme dans la version classique, le chorégraphe réunit en un seul rôle le cygne blanc et le cygne noir (Odette/Odile) et complète la musique de Tchaïkovski par l’électro contemporaine de 79D. On retrouve sa danse virtuose et élégante qui maîtrise les pas de deux et la puissance du groupe, offrant aux cygnes des espaces majestueux pour se déployer, se replier ou se regrouper en grappe de nymphéas morts.

    Le Lac des cygnes - Angelin Preljocaj – Du 1er au 3 juillet aux Nuits de Fourvière – nuitsdefourviere.com

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