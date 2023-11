Théâtre : un voyage en Ukraine… depuis l’Atrium de Tassin

François Mayet et Irina Lytiak © Nicolas Mehtoukof

Le spectacle Ukraine mon amour, créé au théâtre Sous le Caillou à la Croix-Rousse, mis en scène par François Mayet, a rencontré un beau succès (il était joué dans le Off d’Avignon cet été). Il est repris à l’Atrium de Tassin, le 22 novembre.

Comédienne d’origine ukrainienne installée à Lyon, Irina Lytiak devait jouer un spectacle sous la direction d’un metteur en scène d’origine russe…

Mais quelques jours avant les premières représentations, la Russie a envahi une partie de l’Ukraine. Les tensions sont devenues trop vives entre les deux artistes : le dramaturge russe lui déclare que l’Ukraine n’a que ce qu’elle mérite…

Le spectacle est annulé. Ou plus exactement remplacé. Irina Lytiak a en effet décidé d’écrire et interpréter un texte où elle explique l’histoire de son pays, de ses relations compliquées avec la Russie mais aussi sa trajectoire personnelle, ses doutes et son immense espoir que la tragédie prenne fin.

Ukraine mon amour, le 22 novembre à l'Atrium de Tassin. Bord de scène avec l’équipe artistique, à l’issue du spectacle.