Les 14 plus grandes expositions du musée des Beaux-Arts de Lyon

Troisième musée le plus visité de Lyon, les Beaux-Arts de Lyon depuis 2004 revendique le ‘label lyonnais’ de nos expositions.

Sylvie Ramond, directrice du musée des Beaux-Arts de Lyon, défend sa politique : “Notre but n’est pas d’imiter Paris mais de proposer une programmation originale. J’ai toujours dit que nous n’aurions jamais ni les moyens du Louvre, ni ceux d’Orsay, ni ceux du Centre Pompidou. Dans un sens, c’est bien car cela nous permet d’être beaucoup plus singuliers dans notre programmation. Et d’oser des expositions qui n’auraient jamais été présentées à Paris. Je revendique le ‘label lyonnais’ de nos expositions.” Et des rétrospectives d’artistes au musée ? “On laisse cela à d’autres, d’une part parce qu’on n’a pas forcément les moyens, d’autre part parce que ce que nous trouvons intéressant, c’est de proposer un autre regard sur un artiste.”

De l'avis de Didier Rykner de La Tribune de l’Art, magazine web sur l’art et le patrimoine, "le musée des Beaux-Arts de Lyon n’a pas à rougir des expositions parisiennes. D’ailleurs, l’expo Louis Janmot, Le Poème de l’âme, présentée en ce moment au musée d’Orsay, a été permise par le prêt des toiles du musée des Beaux-Arts de Lyon.”

Jean-Christophe Castelain, rédacteur en chef du Journal des Arts, explique que pour organiser des expositions blockbusters, à plus de 100 000 visiteurs, “la matière première est le prêt”. “Plus vous avez d’œuvres de qualité, plus vous pouvez dealer avec de grands musées français et étrangers, vous permettant des expositions de grande envergure. À défaut, vous faites des expos thématiques d’artistes moins connus.” Et d’ajouter une dimension politique à son propos : “Le propre des villes écologistes est d’avoir raté leur entrée en culture. Elles ne privilégient pas les expos blockbusters qui ne sont pas à leur goût.”

162 000 visiteurs

Henri Matisse, le laboratoire intérieur

(2 décembre 2016 – 6 mars 2017)

122 000 visiteurs

Soulages XXIe siècle

(12 octobre 2012 – 28 janvier 2013)

99 000 visiteurs

Joseph Cornell et les surréalistes à New York : Dalí, Duchamp, Ernst, Man Ray… (18 octobre 2013 – 10 février 2014)

Picasso, Matisse, Dubuffet, Bacon… Les modernes s’exposent au musée des Beaux-Arts (10 octobre 2009 – 15 février 2010)

96 000 visiteurs

Los Modernos. Dialogues France / Mexique

(2 décembre 2017 – 5 mars 2018)

77 800 visiteurs

Jacqueline Delubac, le choix de la modernité : Rodin, Lam, Picasso, Bacon

(7 novembre 2014 – 16 février 2015)

71 000 visiteurs

Autoportraits, de Rembrandt au selfie

(25 mars – 26 juin 2016)

69 000 visiteurs

Dix ans d’acquisition, dix ans de passions

(29 mai – 21 septembre 2015)

56 000 visiteurs

Poussin et l’amour

(26 novembre 2022 – 5 mai 2023)

53 000 visiteurs

Drapé Degas, Christo, Michel-Ange, Rodin, Man Ray, Dürer…

(30 novembre 2019 – 6 mars 2020)

52 700 visiteurs

Lyon Renaissance, Arts et humanisme

(23 octobre 2015 – 25 janvier 2016)

45 000 visiteurs

À la mort, à la vie !

(27 novembre 2021 – 7 mai 2022)

42 000 visiteurs

Picasso. Baigneuses et baigneurs

(15 juillet – 3 janvier 2021)

Fernand Léger

(1er juillet – 20 septembre 2004)