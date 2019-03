Théâtre : “Mon cœur”, un spectacle choc sur un scandale sanitaire

La jeune metteuse en scène Pauline Bureau propose un spectacle parfaitement documenté sur le scandale du Mediator, qui a bouleversé la vie de milliers de victimes. Captivant. Jusqu’à vendredi à la Croix-Rousse.

Sang contaminé, Mediator, Levothyrox… Autant de crises sanitaires qui ont secoué notre actualité. Autant d’affaires où la santé des patients – parfois même leur vie – fut souvent considérée comme négligeable face aux sommes faramineuses en jeu, aux intérêts de groupes pharmaceutiques souvent plus soucieux du portefeuille de leurs actionnaires que du bien public. La metteuse en scène Pauline Bureau, après avoir entendu à la radio Irène Frachon, la pneumologue qui a lancé l’alerte (et le raconte dans son livre, Mediator 150 mg – Combien de morts ?), s’est emparée du sujet de ce médicament devenu poison. Elle a mené sa propre enquête auprès de dizaines de victimes pour éclairer le scandale du côté de l’intime. Ces témoignages lui ont permis de construire le personnage de Claire, qui rassemble la douleur de toutes les autres. Elle met en scène son chemin judiciaire et personnel avec une précision clinique. Scènes chocs, images fortes, dialogues brefs et changements de décor rapides font du spectacle un moment captivant, doublé d’une réflexion profonde sur notre société.

Mon cœur – Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 mars à 20h au théâtre de la Croix-Rousse

Pour en savoir plus sur le Mediator et la lanceuse d’alerte Irène Frachon, cliquer ici.