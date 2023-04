Compost, récupérateurs d'eau...quelles initiatives pour la biodiversité à Lyon ?

Récupérateurs d'eau, distribution de graines, nouvelles bornes de compost...Focus sur les initiatives mises en place par les mairies pour sensibiliser à l'optimisation des ressources ce printemps.

À Lyon, la mise en place de bornes de compost pour les habitants se fait progressivement. Expérimentées depuis 2021 dans le 7e arrondissement, elles sont annoncées dans les 1er, 4e et 8e avant la fin du printemps, puis dans les 2e et 3e d'ici fin 2023. Les déchets alimentaires collectés sont ensuite transformés en engrais sur des sites de valorisation. La Métropole doit en ouvrir un nouveau à Rillieux-la-Pape sur 4 000 m2.

Avant l'été, sensibiliser à la gestion de l'eau

Dans la métropole, la commune de Poleymieux-au-Mont-d'Or se tourne aussi vers des initiatives destinées à accompagner les habitants dans une démarche d'éco-responsabilité. La municipalité propose ainsi à ses résidents de commander des récupérateurs d'eau de pluie pour un coût entre 130 et 150 euros. Payés par les habitants et commandés en groupe par la mairie, ces contenants de 650 ou 1000 litres permettront des économies d'eau à long terme, par exemple pour le jardinage. Pour le moment, 45 familles en ont commandé, soit 10 % de la population de cette commune, selon BFM Lyon. Une initiative à garder en tête, au vu des alertes et vigilances sécheresse qui pourraient se multiplier à l'avenir.

Nourrir les insectes pollinisateurs

Autre initiative menée cette fois-ci par la Ville de Lyon : la distribution de sachets de graines, disponibles dans les mairies d'arrondissement depuis le 30 mars. Les habitants peuvent venir récupérer un mélange composé d’espèces sauvages et locales adaptées au climat lyonnais et à la petite faune. Ces semences sont à planter chez soi ou dehors, sous forme de micro-implantations florales, au pied des arbres, dans son jardin ou dans les jardins partagés..."En semant ces graines, vous offrirez le couvert aux insectes pollinisateurs (abeilles, mouches et papillons) qui se délecteront de leur nectar et pollen", affirme la municipalité sur son site. Pour une opération efficace, les graines sont à semer avant mi-mai.