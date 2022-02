Théâtre : La Mouette prend un nouvel envol avec Cyril Teste aux Célestins

Cyril Teste revient aux Célestins avec une version de La Mouette qui devrait marquer les esprits.

Avouons-le, le dernier passage de Cyril Teste au théâtre des Célestins, en mars 2019, nous avait laissé sur notre faim. Peut-être parce que l’on en attendait trop. Peut-être aussi parce que la star Isabelle Adjani avait quelque peu cannibalisé cette adaptation théâtrale du film culte de John Cassavetes, Opening Night.

Nonobstant, ce serait une erreur de juger le metteur en scène uniquement sur cette – relative – déception. Et ce serait injustement oublier les spectacles précédents de Cyril Teste et son collectif MxM, l’excellent Nobody, en juin 2017, une vertigineuse plongée dans le monde de l’entreprise. Et la formidable adaptation du film de Thomas Vinterberg, Festen, en juin 2018.

"En mélangeant deux moyens d’expression, théâtre et vidéo, je tente d’en créer un troisième”

Ces trois pièces ayant pour point commun de mélanger le théâtre et la vidéo (on devrait même plutôt parler de cinéma). Cyril Teste nous avait d’ailleurs confié à ce propos : “C’est tout simplement que les deux arts qui me touchent le plus, qui ont façonné mon imaginaire, sont le cinéma et le théâtre. Mais ce que je fais reste du théâtre, du spectacle vivant, ne serait-ce que parce que l’on joue devant un public. Même si en mélangeant deux moyens d’expression, théâtre et vidéo, je tente d’en créer un troisième.”

Cet art hybride, mêlant images filmées projetées sur différents écrans et théâtre, sera cette fois-ci utilisé pour mettre en scène le chef-d’œuvre d’Anton Tchekhov, La Mouette. Une comédie dramatique basée sur la confrontation de deux couples.

D’un côté un écrivain reconnu et sa mère, actrice réputée mais vieillissante, de l’autre, deux jeunes artistes encore inconnus, inexpérimentés mais débordant de fièvre et d’énergie. De surcroît, à la pièce elle-même, Cyril Teste ajoute des détours par la correspondance de l’écrivain et l’une de ses nouvelles, Une Banale Histoire.

Autre élément qui a fait le succès de cette mise en scène : la nouvelle traduction d’Olivier Cadiot qui plonge plus profondément dans la psyché des personnages et met en exergue leurs conflits intérieurs et leurs ambitions contrariées. Présenté en juin dernier au Printemps des Comédiens à Montpellier, le spectacle a d’ailleurs été accueilli avec enthousiasme. Le quotidien Le Monde a même évoqué “une réinvention de La Mouette”.

La Mouette – Du 2 au 12 mars aux Célestins, Lyon 2e