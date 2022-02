Concerts : à Lyon, le mois de mars c'est du rock en stock !

Après le quasi-désert du début d’année, le printemps annonce un mois de mars bien touffu en termes de concerts estampillés rock. Avec quelques belles têtes d’affiche très attendues et une profusion d’Anglo-Saxons.

C’est peu dire que janvier et février auront été à l’avenant de ces deux dernières années avec leur lot d’annulations de concerts et de reports aux calendes grecques.

Qu’on se rassure, voici le mois de mars et avec lui un genre de printemps : un mois de concerts comme on n’en a plus connu depuis longtemps. Avec même au passage quelques stars internationales.

Pour les amateurs de musique bien mise, l’événement du mois est sans aucun doute la venue tant attendue de Damon Albarn à l’Auditorium (le 6 mars) pour un concert événement qui verra le leader de Blur et Gorillaz présenter son album inspiré par son histoire d’amour (et d’immobilier, il y possède un café et une maison) avec l’Islande, The Nearer the fountain, more pure the stream flows.

Au rayon rock indé anglo-saxon, particulièrement sinistré ces derniers mois sur nos scènes, c’est un peu le retour en grâce. À l’Épicerie Moderne notamment qui nous offre une belle salve composée de la folkeuse matelassée Aldous Harding (12 mars), de la pop haut perchée d’Other Lives (18 mars), de l’Australien Alex Cameron (23 mars) et de l’ovni Cate Le Bon (31 mars).

Brochette à compléter du côté du Transbordeur avec The Kooks (21 mars) ou le parrain écossais Lloyd Cole à la salle Molière le 27 mars pour une rétrospective de sa longue carrière.

Le 17 mars, grosse pointure pas du tout indé avec le grand retour de la voix rauque de Bonnie Tyler à la salle 3000 puis des princes de la new-wave Simple Minds, maintes fois repoussés, à la halle Tony-Garnier le 26 mars.

Le dernier concert de Mendelson

Côté rock français, du substantiel aussi avec Feu! Chatterton (Radiant-Bellevue, le 5 mars), les post-punk de Frustration (Épicerie Moderne, le 10 mars), souvent présenté comme le meilleur groupe français même s’il y a match avec The Limiñanas qui vient faire connaître son drôle de projet discographique avec Laurent Garnier au Transbordeur le 30 mars, le même soir où Jean-Louis Murat fera son grand retour sur scène au Radiant-Bellevue.

À noter également, après la venue de Pascal Bouaziz pour À la ligne le mois dernier, les adieux scéniques lyonnais de son groupe, le culte Mendelson sur la scène de l’Opéra Underground dans la foulée de leur crépusculaire Dernier album (11 mars). L’OU qui accueillera également la légende punk Louis Philippe (17 mars).

Toujours côté sono mondiale, deux bêtes du live fiévreux seront de la partie avec le prince de l’afrobeat Femi Kuti (Radiant-Bellevue, le 22 mars), les psyché-pop turcs d’Altin Gün (au Transbordeur, le 13 mars) et le groupe de rock touareg Imarhan (Ninkasi Gerland, le 29 mars). Un mois qui en vaut dix, autrement dit.