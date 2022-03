La compagnie La Douce embarque pour une belle tournée en Rhône-Alpes avec sa réjouissante adaptation scénique des Trois Mousquetaires, Les 4 Mousquetaires, Épopée pop.

Au premier abord, l’adaptation scénique signée par la compagnie – lyonnaise – La Douce de l’œuvre emblématique d’Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, est pour le moins déroutante.

Floriane Durin, Carl Miclet, Marianne Pommier et Laurent Secco incarnent les fringants mousquetaires du roi en combinaison de travail aux couleurs criardes. Et, détail qui tue (ou plutôt fait rire), ils sont tous coiffés d’une perruque du plus parfait mauvais goût : elle imite la coupe mulet qui faisait fureur dans les années 80.

C’est d’ailleurs dans l’univers de ces années-là que nous plonge la pièce. Dans leurs costumes bariolés, les bretteurs n’hésitent pas à pousser la chansonnette, accompagnés d’une pop synthétique et sirupeuse à souhait. On est alors plus près de Freddie Mercury ou de Madonna que du cardinal de Richelieu.

Duels spectaculaires, cavalcades effrénées, séductions express autant qu’expertes, manipulations subtiles et autres coups tordus s’enchaînent sur un rythme échevelé

On le voit, rien n’est sérieux dans cette version surprenante du chef-d’œuvre de Dumas (dont Kléber Haedens affirmait, avec justesse, qu’il était “le plus divertissant des romans d’aventures”). Si ce n’est le travail acharné qui a été fait pour condenser en un peu plus d’une heure de spectacle, les presque 900 pages et 67 chapitres de ce best-seller intemporel.

On en retrouve donc avec plaisir les scènes emblématiques. Duels spectaculaires, cavalcades effrénées, séductions express autant qu’expertes, manipulations subtiles et autres coups tordus s’enchaînent sur un rythme échevelé. Avec quelques gags plus contemporains : jets de balles en plastique mais aussi de culottes !

Par ailleurs, la joyeuse troupe ne se prive pas de glisser quelques remarques acerbes à l’auteur en invitant les valets à se révolter. Ou en redonnant tout leur éclat aux sublimes héroïnes Milady de Winter et Constance Bonacieux, sadiquement condamnées par Dumas à un triste sort.

Bref, on tient là un spectacle qui fera la joie de toutes les générations de spectateurs. En permettant aux plus jeunes de découvrir ce grand classique de notre littérature et aux plus anciens d’en revivre les scènes inoubliables sous une forme inattendue.

Les 4 Mousquetaires Épopée pop – Le 9 mars au théâtre du Vellein (Villefontaine - Isère) ; le 11 mars à la salle polyvalente de Jarcieu ; le 18 mars à la MJC Saint-Martin-la-Plaine (Loire) ; le 25 mars à la Maison du Peuple (Pierre-Bénite) et le 17 juin aux Rencontres de Theizé (Beaujolais).