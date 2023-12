Stage public de violoncelle à l'Opéra : des master class ouverts au public

Des manifestations d’un genre nouveau font peu à peu leur apparition au sein des saisons de concerts et voilà que Les Ateliers du violoncelle se préparent à une deuxième édition grâce au concours de l’Opéra Underground.

Durant trois jours, des master class (cours collectifs) seront dispensées par Vincent Courtois et Éric-Maria Couturier (soliste de l’Ensemble Intercontemporain) dans l’Amphithéâtre de l’opéra de Lyon.

L’originalité du concept réside dans le fait que ces séances, réservées en ce qui concerne la participation à des stagiaires futurs professionnels, seront accessibles à un public non musicien qui pourra y assister pour le plaisir et la curiosité : de quoi comprendre davantage le travail de musicien professionnel et en apprendre beaucoup sur le violoncelle en particulier…

En marge de ces séances pédagogiques, des concerts auront également lieu chaque soir mettant en scène les deux violoncellistes chargés des master class, le Plug Trio avec Éric-Maria Couturier ainsi que Vincent Courtois en trio avec Pierre Baux et Serge Bloch.

À l’issue des trois jours, un concert des élèves, intitulé Les Violoncelles de demain, aura lieu. Chacun des participants au stage sera alors invité à interpréter une pièce pour violoncelle seul en solo et devant le public de l’Amphi.

Les Ateliers du violoncelle – Du 14 au 16 décembre, à l’Amphithéâtre de l’opéra de Lyon