Le spectacle à voir : “La Chute des anges”, la poésie du risque

Critique. “La Chute des anges”, le magnifique spectacle de Raphaëlle Boitel, qui oscille entre danse, théâtre et cirque, est l’une des plus belles parenthèses poétiques de cette rentrée culturelle. À voir encore jusqu’au 7 octobre.

© Sophian Ridel

Il y a du Georges Orwell dans ce spectacle qui convoque un univers totalitaire où des personnages, qui descendent du ciel sont happés par les injonctions mécaniques d’un monde sombre et normé.

En guise de “Big Brother”, des projecteurs guidés par des structures froides et métalliques, sorte d’yeux lumineux qui scrutent les anges déchus, les enjoignant à rentrer dans le rang aux côtés d’autres personnages, aux mouvements tristement saccadés.

Tableaux en clair-obscur

Sur la scène du théâtre des Célestins, plongée dans le noir et où les lumières dessinent de magnifiques tableaux en clair-obscur, ces acrobates tentent de se soustraire à ce monde absurde.

Mais les mots sont inaudibles, les cris contenus ou dissonants, la gestuelle parfois maladroite, provoquant des effet comiques – en témoignent les rires à gorge déployée des rares enfants dans la salle - qui renvoient à l’univers du cirque et de ses clowns. Les acrobaties, réalisées avec une incroyable prouesse physique, nous font frissonner, tant la chute semble proche…

Parabole

De cet univers circassien, Raphaëlle Boitel, ancienne contorsionniste et interprète de James Thierrée, n’en a qu’en partie puisé les codes, pour imaginer une chorégraphie à l’esthétique singulière, oscillant entre danse, théâtre et cirque, et qu’elle a imaginé avec sa troupe, la compagnie L'Oublié(e).

Sobre, mais d’une grande force visuelle et émotionnelle, “La Chute des anges”, est une performance inclassable qui nous propose une quête en forme de parabole, où la liberté se gagne en s’extirpant par le haut. Une échappatoire risquée mais source d’une immense puissance poétique. À voir absolument !

La Chute des anges, jusqu’au 7 octobre au Théâtre des Célestins. De Raphaëlle Boitel. Avec Tristan Baudoin, Raphaëlle Boitel ou Louise Hardouin, Liliane Hérin, Nicolas Lourdelle, Mohamed Rarhib, Marie Tribouilloy, et Emily Zuckerman.