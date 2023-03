La Ville de Lyon met fin à la fermeture nocturne de la rue Édouard-Herriot le week-end

Mise en place en mai 2019, la fermeture de la rue Édouard-Herriot aux automobilistes le vendredi et samedi soir, va prendre fin en 2023, sans explications de la part de la municipalité.

C’est une petite phrase lâchée pendant le conseil municipal de ce jeudi 9 mars par le maire du 2e arrondissement qui a levé le voile sur la fin du dispositif de fermeture de la rue Édouard-Herriot aux voitures les vendredis et samedis soirs. Après vérification, l’information figure bien en une petite phrase dans le rapport sur le budget primitif 2023 que nous avons pu consulter.

Le dispositif créé par Gérard Collomb en mai 2019 pour mettre fin aux rodéos, qui coûtait 230 000 euros à la municipalité, prendra donc fin cette année sans plus de justification que "prend fin le dispositif de fermeture de la rue E. Herriot". Du côté de l’opposition, on précise que l’argument de la Ville de Lyon serait qu’il n’y a plus de rodéos sur cet axe et que l’exécutif se serait engagé à le remettre en place en cas de besoin.