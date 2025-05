Route des Arômes, “que j’aime ta couleur café”

Une cuisson de courte durée permet de faire sortir le côté acidulé, fruité du grain. Au contraire, une cuisson plus longue mettra en valeur l’amertume du café et sa puissance. Lors de son passage au four, le grain double de taille et perd environ 15 % de son poids, évaporé en eau @AntoineMerlet

Grandes sagas d’entreprises. - Ces artisans torréfacteurs fournissent aux Lyonnais des cafés de qualité en provenance des quatre coins du monde. Un savoir-faire qui se transmet depuis 92 ans. Anciennement “Café au Nègre”, l’enseigne Route des Arômes appartient à présent au groupe familial lyonnais Boucaud-Maitre, qui a fondé le chocolatier Voisin, et qui compte bien faire de Route des Arômes le leader du marché du café à Lyon.

L’odeur de café saisit le badaud depuis la rue bien avant l’encadrement de la porte. Colombie, Mexique, Inde, Ouganda, Brésil… Le voyage est d’abord olfactif. Chez les Lyonnais de Route des Arômes, le café est une affaire sérieuse. Tout comme un œnologue lors d’une dégustation de vin, les torréfacteurs proposent avant chaque achat de prendre le temps de sentir les grains, de les observer pour définir son choix. Tous ont été sélectionnés, importés et torréfiés par les artisans de l’enseigne. Au total une quinzaine de cafés sont proposés à la vente, allant du très classique jusqu’à ceux ayant le prestigieux label “café de spécialité” [lire l’encadré]. S’ajoute le “café du mois”, un café d’exception vendu en petite quantité. Dans le détail, on trouve une large palette de saveurs, allant des cafés ronds, aux notes de chocolat, d’autres plus proches du miel, ou certains plus corsés, voire saveur “pain grillé”… chaque gourmet pourra trouver son plaisir.

“Le bon café est celui que le client aime. Il n’y a pas une bonne manière de faire. Concrètement, nos équipes posent des questions pour s’adapter au goût du client, à son équipement aussi. On a des origines et des torréfactions plus adaptées à certaines méthodes d’extraction”, avance Franck Boucaud-Maitre, directeur général de l’enseigne avec son cousin Romain. Même chose pour les thés et infusions, présentés dans l’autre moitié de la boutique, avec plus de cent cinquante propositions sur les étagères. De quoi satisfaire les amateurs de boissons chaudes ou froides en tout genre.

Fondée en 1933, Route des Arômes est une vieille maison. D’abord connue sous la marque “Café Au Nègre”, avec sa boutique historique rue de Brest (Lyon 2e), témoignage d’une époque révolue où les mœurs étaient différentes, l’enseigne a ensuite changé de nom pour devenir La Route des Arômes en 2010 puis simplement Route des Arômes en 2022. Une impulsion initiée par la famille Boucaud-Maitre – renommée depuis

125 ans entre Rhône et Saône pour les chocolats Voisin – qui a repris les rênes de l’entreprise de torréfaction en 1994. Un regroupement salutaire pour l’enseigne qui s’est considérablement développée. On compte aujourd’hui dix boutiques qui maillent toute l’agglomération lyonnaise et même jusqu’à Villefranche. Résultat, le torréfacteur lyonnais pèse aujourd’hui 4 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte une trentaine de salariés dans ses rangs. De quoi envisager la suite avec sérénité malgré une concurrence vivace dans les rues de Lyon depuis une dizaine d’années et de fortes variations du prix du café.

1933 : Origines et développement